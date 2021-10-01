Детские пособия будут начисляться только на карту «Мир» или наличными

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С 1 октября 2021 года россияне будут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка только на карту «Мир» или наличными.

Изменения затрагивают тех, кто получает выплаты на карты международных систем и не распростанаются на тех, кому выплаты начисляются по вкладу, номинальный счет или доставляют по почте. Об этом сообщает РИА Новости.

Начисление ряда социальных выплат уже привязана к картам «Мир». На них перечисляются пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Кроме того, на российскую карту получают зарплаты работники бюджетной сферы и стипендию студенты.

Эксперт предложил использовать маткапитал на оплату репетиторов. Также он поддержал предложение Счетной палаты ежегодно выплачивать из материнского капитала по 20 тысяч на подготовку детей к школе.

15 сентября Минтруд заявил, что до конца года внесет изменения в правила предоставления пособия на детей от трех до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.