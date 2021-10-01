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Диетолог перечислила пользу и вред кофе

Василий Плиткин

Общество
Диетолог перечислила пользу и вред кофе
Фото: Pexels

Врачи советуют не пить кофе на голодный желудок. Об этом сообщила заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова.

Чашка утреннего кофе на голодный желудок может нарушить переваривание пищи, а также вызвать болевые ощущения.

— Кофе не рекомендовано тем, у кого есть заболевания со стороны нервной системы, например, повышенная возбудимость. От кофе придется отказаться и тем, у кого есть заболевания ЖКТ, связанные с повышенной кислотностью. Для таких людей утро, начавшееся с кофе натощак, спровоцирует повышение кислотности, — рассказала диетолог «360».

Кофе не рекомендуется детям и беременным. Ограничить потребление кофе стоит при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии.

Несмотря на вред напитка, диетолог перечислила его пользу. Кофе лучше поможет взбодриться, чем энергетический напиток. Чтобы увеличить пользу кофе, напиток не стоит смешивать с сахаром или молоком. Это объясняется тем, что сочетания с молочным белком перевариваются сложнее, а сахар всасывается быстрее.

Кофейные напитки не противопоказаны тем, кто сидит на диете. Для тех, кто равнодушен к кофе, есть альтернативные варианты – черный и зеленый чай.

В первый день октября отмечается Международный день кофе. Праздник отмечают в 75 государствах мира. В этот день в странах, производящих кофе, собирают урожай зерен.

Во вторник, 28 сентября, врачи перечислили напитки, снижающие уровень сахара в крови. В списке есть несладкий кофе.

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