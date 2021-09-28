Врачи перечислили снижающие уровень сахара в крови напитки

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Врачи напомнили, что при диабете продукты питания и напитки могут повышать или снижать уровень сахара в крови. Есть один напиток, который рекомендуется употреблять на завтрак диабетикам.

Ученые обнаружили, что молоко, употребляемое с хлопьями для завтрака, снижает концентрацию глюкозы в крови после еды по сравнению с водой, а высокая концентрация молочного белка снижает концентрацию глюкозы в крови после еды по сравнению с нормальной концентрацией молочного белка.

Специалисты отметили, что обезжиренное молоко является лучшим вариантом для людей с диабетом второго типа.

Также врачи назвали и другие напитки, которые помогают снизить уровень сахара в крови. Это травяной чай, несладкий кофе, овощной сок, лимонад без сахара и чайный гриб.

Исследование показало, что чайный гриб замедляет переваривание углеводов, что снижает уровень сахара в крови. Это также улучшило функцию печени и почек, сообщается на портале Express.

Диетолог перечислила продукты, сокращающие жизнь. Продукты с высоким содержанием соли и сахара могут стать причиной различных заболеваний. Кроме того, человеку лучше минимизировать употребление фастфуда, некачественных полуфабрикатов и любых продуктов, содержащих трансжиры.