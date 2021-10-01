Количество пустых помещений в ТРЦ столицы увеличилось почти на 10 процентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доля пустых помещений в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Москвы за июль-сентябрь 2021 года увеличилась до 9,8 процента. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказали в в пресс-службе международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

В организации отметили, что такой показатель обусловлен негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции на сферу торговли и развлечений.

— Вакансия в торговых центрах Москвы выросла с 8,5 процента в конце 2020 года до 9,8 процента в III квартале 2021 года... На протяжении года в торговых центрах отмечались ротация арендаторов и увеличение доли вакантных площадей, — написали в пресс-службе.

Также в компании заявили, что в 2020 году заполняемость нового ТРЦ арендаторами составляла 70 процентов. При этом в настоящий момент пустыми остаются почти половина помещений в недавно открытых торговых комплексах.

Cushman & Wakefield подчеркнули, что вернуть прежние показатели будет возможно только через два-три года, передает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 1 октября, в пресс-службе Центра управления городским имуществом рассказали, что коммерческое помещение недалеко от станции московского метро «Улица Скобелевская» на юго-западе города выставили на торги.