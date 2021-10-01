Олег Тиньков не признался в налоговых нарушениях на заседании в американском суде

Фото: https://www.instagram.com/olegtinkov/

Основатель компании «Тинькофф» бизнесмен Олег Тиньков не признал свою вину по делу о налоговых нарушениях в суде США. Об этом стало известно в пятницу, 1 октября, в ходе трансляции из зала заседания.

— Невиновен, — заявил россиянин во время ответа на вопрос судьи.

По делу о налоговых нарушениях Олегу Тинькову грозит три года лишения свободы и весомый штраф.

Также прокуратура отметила, что в настоящий момент российский бизнесмен находится в Великобритании и ожидает экстрадиции в Америку. Ведомство передало в суд условия, по которым Олег Тиньков должен днем не покидать конкретные районы Лондона, а ночью — находиться дома, передает РИА Новости.

Судебное разбирательство по экстрадиции бизнесмена проходило в 2020 году в Лондоне по запросу Министерства юстиции США. Американское ведомство обвинило Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации.

Однако 18 сентября российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с Министерством юстиции Америки по данному делу. Тогда стороны подали на рассмотрение суда совместное ходатайство, согласно которому они достигли соглашения.