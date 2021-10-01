Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нескольким категориям россиян повысят зарплату

Василий Плиткин

Общество
Нескольким категориям россиян повысят зарплату
Фото: Pixabay

В октябре зарплаты военнослужащих и бюджетников будут проиндексированы. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Заработная плата военнослужащих увеличится на 3,7 процента. У бюджетников размер прибавки будет зависеть от региона проживания и отраслевой специфики. Отмечается, что он не может быть меньше федерального уровня.

— Для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6 процента. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8 процента, — рассказала собеседник агентства «Прайм», передает РИА Новости.

В пятницу, 1 октября, стало известно, что детские пособия будут начисляться только на карту «Мир» или наличными. Нововведение коснулось тех, кто получает выплаты на карты международных систем и не распространяются на тех, кому выплаты начисляются по вкладу, номинальный счет или доставляют по почте.

Начисление ряда социальных выплат уже привязана к картам «Мир». На них перечисляются пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

Читайте также:
индексацияЗарплаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте