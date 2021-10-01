Нескольким категориям россиян повысят зарплату

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В октябре зарплаты военнослужащих и бюджетников будут проиндексированы. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Заработная плата военнослужащих увеличится на 3,7 процента. У бюджетников размер прибавки будет зависеть от региона проживания и отраслевой специфики. Отмечается, что он не может быть меньше федерального уровня.

— Для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6 процента. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8 процента, — рассказала собеседник агентства «Прайм», передает РИА Новости.

В пятницу, 1 октября, стало известно, что детские пособия будут начисляться только на карту «Мир» или наличными. Нововведение коснулось тех, кто получает выплаты на карты международных систем и не распространяются на тех, кому выплаты начисляются по вкладу, номинальный счет или доставляют по почте.

Начисление ряда социальных выплат уже привязана к картам «Мир». На них перечисляются пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.