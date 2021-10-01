Более 20 процентов учителей России хотели бы зарплату от 100 тысяч рублей

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Более 20 процентов российских учителей хотели бы получать зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. Это следует из данных исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

Опрос проходил 28-29 сентября. В исследовании приняли участие более тысячи учителей со всей России.

— 11 процентов опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. 34 процента – 50–75 тысяч рублей в месяц, треть – 75–100 тысяч рублей в месяц, пятая часть – более 100 тысяч рублей в месяц, — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Почти 40 процентов опрошенных педагогов получают до 25 тысяч в месяц. 38 процентов – от 25 до 50 тысяч рублей, а 15 процентов - 50-75 тысяч рублей в месяц. Один процент заявил, что его зарплата составляет более 100 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что 94 процента опрошенных учителей недовольны своей зарплатой.

Во вторник, 28 сентября, началось голосование заключительного этапа конкурса «Учитель года России — 2021». Отдать свой голос может любой желающий. Имя победителя станет известно 3 октября во время церемонии закрытия второго тура конкурса.