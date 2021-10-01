Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 процентов учителей России хотели бы зарплату от 100 тысяч рублей

Василий Плиткин

Общество
Более 20 процентов учителей России хотели бы зарплату от 100 тысяч рублей
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Более 20 процентов российских учителей хотели бы получать зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. Это следует из данных исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

Опрос проходил 28-29 сентября. В исследовании приняли участие более тысячи учителей со всей России.

— 11 процентов опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. 34 процента – 50–75 тысяч рублей в месяц, треть – 75–100 тысяч рублей в месяц, пятая часть – более 100 тысяч рублей в месяц, — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Почти 40 процентов опрошенных педагогов получают до 25 тысяч в месяц. 38 процентов – от 25 до 50 тысяч рублей, а 15 процентов - 50-75 тысяч рублей в месяц. Один процент заявил, что его зарплата составляет более 100 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что 94 процента опрошенных учителей недовольны своей зарплатой.

Во вторник, 28 сентября, началось голосование заключительного этапа конкурса «Учитель года России — 2021». Отдать свой голос может любой желающий. Имя победителя станет известно 3 октября во время церемонии закрытия второго тура конкурса.

Читайте также:
ШколыУчителяЗарплаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте