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В России октябрь начнется без дождей

Василий Плиткин

Общество
В России октябрь начнется без дождей
Фото: АГН Москва

В первые дни октября в Центральной России не ожидается осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Первые пять дней не будет осадков, не исключено, что первые семь дней не будет осадков, потому что область высокого давления мощная в центре Европейской России стоит и ничто ее не сдвинет, — сказал Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Несмотря на повышение температуры с высотой в антициклоне, благодаря которой образуется тонкий слой облаков, солнце будет пробиваться, отметил метеоролог Вильфанд.

Роман Вильфанд также рассказал, что температура воздуха в прошедшем сентябре в Москве была на 0,9 градуса ниже климатической нормы.

В пятницу, 1 октября, научный руководитель Гидрометцентра заявил, что теплая погода ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Также он добавил, что на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на севере Хабаровского края октябрь будет дождливым.

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