Синоптик заявил, что сентябрь 2021 года в столице был на 0,9 градуса холоднее нормы

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Температура воздуха в прошедшем сентябре в Москве была на 0,9 градуса ниже климатической нормы. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако он отметил, что такие отклонения некритичны.

— Сентябрь в Москве был холоднее нормы на 0,9 градуса. Как вы понимаете, это не так много, — сообщил метеоролог.

Также Роман Вильфанд добавил, что сентябрь этого года был переменчив: временами он был слишком холодным и очень теплым, передает РИА Новости.

В пятницу, 1 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что большинство регионов РФ ожидает комфортный по температуре октябрь. Месяц будет теплее, чем обычно.

По словам эксперта, на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на севере Хабаровского края октябрь будет дождливым.

Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу, 1 октября. Также синоптики предупредили, что что высокие показатели давления в этот день могут отразиться на состоянии здоровья людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.