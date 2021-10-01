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«Техноград» на ВДНХ запустит онлайн-курс для мам по SMM-дизайну

Илья Ашуров

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«Техноград» на ВДНХ запустит онлайн-курс для мам по SMM-дизайну
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках образовательного проекта «Мама онлайн» появится новый курс «Дизайнер социальных сетей», который позволит слушательницам познакомиться с востребованными специальностями, среди которых арт-коллажист, дизайнер анимации и инстаграм-дизайнер. Курс подготовил центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

Занятия бесплатные, они пройдут в онлайн-формате с 5 по 21 октября. Для участия потребуется предварительная регистрация.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что новый курс поможет женщинам, занятым воспитанием детей, освоить новую профессию и повысить свою квалификацию.

— Находясь в отпуске по уходу за ребенком, они в свободные часы могут учиться, развиваться и получать новые навыки. Так женщинам будет легче после перерыва в работе построить успешную карьеру, — цитируют главу ведомства на официальном сайте мэра Москвы.

Курс состоит из шести вебинаров, которые будут проходить с 12:00 до 13:00. Автор учебной программы диджитал-дизайнер Александра Лынова.

Получить более подробную информацию о курсе, а также пройти регистрацию можно на портале проекта.

С 16 сентября начался первый модуль проекта «Карьерная реформа» от Центра развития карьеры инновационного образовательного комплекса «Техноград». Проект помоуже состоявшимся специалистам реализовать себя в другой области и спланировать дальнейшую карьеру.

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