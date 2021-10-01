Предприниматели воспользовались сервисами столичного инвестиционного портала 100 тысяч раз

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году сервисами инвестиционного портала столицы воспользовались сто тысяч раз. Всего с момента запуска к его услугам обратились почти 400 тысяч раз. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра напомнил, что основная задача инвестиционного портала — упрощение ведения инвестдеятельности в Москве. Это специализированный ресурс, который прежде всего призван помогать предпринимателям.

— За семь с половиной лет портал из информационной платформы превратился в единый электронный офис предпринимателя. Сегодня сервисами портала воспользовались 393,7 тысячи раз, 100 тысяч раз — только в этом году, — отметил Владимир Ефимов.

В настоящее время самым популярным сервисом портала является электронная запись на осмотр объекта торгов. С помощью этой услуги пользователи могут записаться на осмотр недвижимости не выходя из дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За восемь месяцев 2021 года было заключено 198 тысяч договоров на портале поставщиков. По его словам Владимира Ефимова, за данный период в 2020 году было заключено на восемь процентов меньше договоров — 184 тысяч.