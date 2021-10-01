Экс-главу клуба «Тамбов» Коновалову задержали по делу о мошенничестве

Фото: twitter.com/ФК «Спартак-Москва»

Бывшего директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову, в доме у которой ранее проходили обыски, задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил ее адвокат Дмитрий Кислинский.

— Она задержана в качестве подозреваемой по ст. 159 («Мошенничество» — прим. «ВМ»), находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено, — рассказал он.

По его словам, в течение следующих двух суток следствие может выступить с ходатайством о мере пресечения. В том случае, если этого не произойдет, Коноваловой грозит подписка о невыезде.

Российская премьер-лига (РПЛ) призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба. По данным на 22 января, долги клуба составляли 130 миллионов рублей. В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве со счетом 1:5.