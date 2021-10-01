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Наталья Сергунина анонсировала конкурс среди молодых разработчиков в «Технограде» на ВДНХ

Михаил Алимов

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Наталья Сергунина анонсировала конкурс среди молодых разработчиков в «Технограде» на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первый региональный отборочный этап Международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта (ИИ) NeuroTech CUP пройдет в Москве. Он пройдет 2 октября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

— Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнований по человеко-машинному взаимодействию и конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы, — рассказала она.

Участники должны разработать с применением перечисленных технологий проекты в области AR и VR, а также робототехнических систем и беспилотных аппаратов, человеко-машинных интерфейсов, медицинской и реабилитационной техники. Всего в отборочном этапе примут участие представители 10 образовательных учреждений столицы. Среди них различные школы и технопарки.

Победители поедут на международный этап конкурса, который пройдет в Самаре.

Для посетителей также доступны тематические мастер-классы на территории ВДНХ. Им предложат собрать свое устройство, посмотреть и протестировать «бионическую руку», управлять интерфейсом с помощью электрической активности мышц, а также покажут интерактивные выставки-презентации. Все мастер-классы доступны по предварительной регистрации на сайте конкурса.

Кроме того, 3 октября состоится форум «Экосистема дополнительного неформального образования в области технологий и инноваций». Там пройдет обсуждение развития личностного потенциала, а рассчитан он на представителей EdTech, корпораций, общественных организаций, вузов и учреждений дополнительного образования.

Для участия в нем необходима регистрация. Его можно посмотреть и по видеотрансляции.

До этого Сергунина сообщила, что Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Соревнования пройдут с 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале «Манеж», а часть мероприятий — в парке «Зарядье».

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