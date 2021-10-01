Более 100 свидетелей допросили по делу об убийстве студенток под Оренбургом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правоохранители допросили более сотни свидетелей по делу об убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Также было назначено 14 экспертиз. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Отмечается, что полиция допрашивает знакомых жертв, их преподавателей, соседей, однокурсников и других лиц. Следователи также изъяли записи с камер видеонаблюдения рядом с домом, где произошла трагедия, добавили в ведомстве.

30 сентября после пожара в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Убитыми оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру. Отмечается, что тела двух девушек были обнаружены в квартире, а тело еще одной жертвы лежало во дворе дома. Изначально предполагалось, что девушек зарубили топором, однако позже следствие опровергло эту информацию. По данным СК, у всех троих жертв есть многочисленные колото-резаные ранения.