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Сервис перевозок «По пути» запустили для жителей ТиНАО

Анастасия Волоснова

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Сервис перевозок «По пути» запустили для жителей ТиНАО
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ТиНАО с 1 октября заработал сервис перевозок «По пути» после успешного тестирования. Об этом рассказали в пятницу, 1 октября, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В рамках программы 30 новых комфортных автобусов начали возить пассажиров в Новой Москве.

Все желающие могут скачать приложение «Московский транспорт», выбрать маршрут, указав начальную и конечную точку и оплатив поездку по фиксированной цене в 46 рублей. После этого необходимо подождать автобус на выбранной остановке и отсканировать QR-код при входе.

— Почти для 90 тысяч жителей четырех поселений округа поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью, только за время тестирования участники совершили более трех тысяч поездок, — пояснил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что транспортную инфраструктуру в округе улучшают по поручению мэра Москвы Сергей Собянина, пишет агентство городских новостей «Москва».

При этом средства от размещения «зеленых» облигаций Москва направит на развитие городской транспортной инфраструктуры. В частности, на проекты, которые снизят количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парникового газа, добавил Максим Ликсутов.

На прошлой неделе Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ).

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