Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выручка бизнесменов Москвы превысила «допандемийный» уровень более чем на четверть

Анастасия Волоснова

Город
Выручка бизнесменов Москвы превысила «допандемийный» уровень более чем на четверть
Фото: Pexels

Выручка малого и среднего бизнеса Москвы с начала 2021 года выросла почти на 26 процентов по сравнению с «допандемийным» уровнем. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выручка за период с июля по август 2021 года составила 527,4 миллиарда рублей. Рост происходит из-за восстановления потребительского спроса.

— Это на 30 процентов больше, чем за июль-август 2020 года, и на 26,2 процента — чем за аналогичный период 2019 года, — уточнил Ефимов.

Организации и индивидуальные предприниматели Москвы с начала 2021 года принесли бюджету 112,9 миллиарда рублей, что на 53 процента больше, чем в прошлом году, уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, передает официальный сайт мэра Москвы.

За восемь месяцев этого года самозанятые москвичи перечислили в городской бюджет 2,78 миллиарда рублей налогов на профессиональный доход. Это в 3,8 раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил Владимир Ефимов.

При этом средства от размещения «зеленых» облигаций Москва направит на развитие городской транспортной инфраструктуры. В частности, на проекты, которые снизят количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парникового газа, добавил Максим Ликсутов.

Читайте также:
БюджетпредпринимательствоВладимир Ефимов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте