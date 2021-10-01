Выручка бизнесменов Москвы превысила «допандемийный» уровень более чем на четверть

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Выручка малого и среднего бизнеса Москвы с начала 2021 года выросла почти на 26 процентов по сравнению с «допандемийным» уровнем. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выручка за период с июля по август 2021 года составила 527,4 миллиарда рублей. Рост происходит из-за восстановления потребительского спроса.

— Это на 30 процентов больше, чем за июль-август 2020 года, и на 26,2 процента — чем за аналогичный период 2019 года, — уточнил Ефимов.

Организации и индивидуальные предприниматели Москвы с начала 2021 года принесли бюджету 112,9 миллиарда рублей, что на 53 процента больше, чем в прошлом году, уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, передает официальный сайт мэра Москвы.

За восемь месяцев этого года самозанятые москвичи перечислили в городской бюджет 2,78 миллиарда рублей налогов на профессиональный доход. Это в 3,8 раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил Владимир Ефимов.

При этом средства от размещения «зеленых» облигаций Москва направит на развитие городской транспортной инфраструктуры. В частности, на проекты, которые снизят количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парникового газа, добавил Максим Ликсутов.