Москвичам рассказали, как благоустроят территорию возле платформы Марк

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Марк Карта всех событий

Новые маршруты для пешеходов и велосипедистов организуют в Москве после переноса платформы Марк на первом направлении Московского центрального кольца (МЦД-1) «Белорусско-Савеловский». Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она напомнила, что платформу перенесут ближе к офисным объектам и торговому центру. Затем специалисты благоустроят территорию, которая прилегает к станциям Долгопрудная, Новодачная и Марк. Так, будут проведены внеуличные переходы через Новодачное шоссе.

— Пешеходные переходы предусматриваются с интеграцией в конкорсы остановочных пунктов МЦД. На платформы Новодачная и Марк возможна пересадка с наземного общественного транспорта по принципу «сухие ноги», — пояснила Юлиана Княжевская.

По ее словам, на участке появятся новые остановки общественного транспорта и будет реконструирована улица Генерала Артемьева. При этом для любителей спорта обустроят велодорожки шириной три метра. Их протяженность составит порядка двух метров, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ).

Открытие МЦД-4 планируется в третьем квартале 2023 года. Для запуска идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями, передала ранее пресс-служба МЖД слова начальника МЖД Михаила Глазкова.