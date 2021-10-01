Цикл лекций «Малая форма: кино» стартует в Еврейском музее

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Образцова, 11с1А Карта всех событий

Еврейский музей и центр толерантности 3 октября приглашает горожан принять участие в новом цикле лекций «Малая форма: кино».

Посетители узнают о возможностях российского кинематографа на заре его появления и посмотрят несколько редких кинопленок.

Раннее кино не знало больших форм. Фильм о жизни Пушкина укладывался в 13 минут, а «Пиковая дама»— в 15. За российским кино рубежа 1900–1910 годов закрепился термин «примитивы». Авторы цикла задались вопросом, а так ли это кино примитивно на самом деле.

К началу Первой мировой войны российский кинематограф освоил цвет, привлекал к сотрудничеству крупнейших мастеров театра, задумывался о звуковом ряде, достиг мирового успеха в мультипликации и овладел всеми жанрами — от трагедии до пародии.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Сеть кинотеатров «Москино» с 4 по 12 октября зовет на показы седьмого Московского еврейского кинофестиваля. В афише — исторические драмы, остроумные комедии и программы короткого метра. Показы пройдут в кинотеатре «Звезда».

Отдельные показы посвящены фильмам «Шалом, папик», «Антон» (ленте, ставшей посмертной работой грузинского режиссера Зазы Урушадзе, номинантки на «Оскар» за фильм «Мандарины»), «Кафе Зелиг» и «Зимний путь», экранизации документальной автобиографической книги радиоведущего Мартина Голдсмита «Неугасимая симфония: Правдивая история музыки и любви в нацистской Германии».