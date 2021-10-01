Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни октября

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Комфортная погода ожидается в столичном регионе в ближайшие выходные и первую неделю октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на выходных температура воздуха поднимется на 1–2 градуса выше нормы, так как погоду будет определять мощный антициклон. Синоптик предупредил, что осадки в Москве не ожидаются, на улице будет преобладать солнечная погода.

При этом температура воздуха в начале октября может подняться до плюс 15 градусов.

— Это комфортная, симпатичная октябрьская погода, когда нет ветра, нет осадков и можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок, — пояснил Вильфанд, слова которого приводит Интерфакс.

Вильфанд также рассказал, что большинство регионов РФ ожидает комфортный по температуре октябрь. Месяц будет теплее, чем обычно. По словам эксперта, на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на севере Хабаровского края октябрь будет дождливым.

Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу, 1 октября. Также синоптики предупредили, что высокие показатели давления в этот день могут отразиться на состоянии здоровья людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.