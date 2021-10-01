Народный календарь. Что нужно съесть 2 октября, чтобы здоровье всегда было хорошим

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2 октября Православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Еще в этот день чтят память иеросхимонаха Алексия — старца Смоленской Зосимовой пустыни, который известен своею ролью в избрании в 1917 году Всероссийского патриарха. Говорят, чтобы здоровье было крепким, на столе в этот день обязательно должны быть блюдца с медом. Представительницы слабого пола пекли пироги с медом, а также говорили, что обязательно нужно отведать медовое печенье, в таком случае здоровье всегда будет хорошим.

Сегодня нельзя устраивать генеральную уборку, иначе можно вымести из дома счастье и радость.

Приметы погоды:

Южный ветер — к хорошему урожаю озимых в следующем году.

Много желудей — к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Гром гремит — зима бесснежная будет.

Праздники:

Международный день ненасилия

Международный день ненасилия, установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.

Дата выбрана неслучайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди — лидер движения за независимость Индии и основоположник философии и стратегии ненасилия.

В соответствии с резолюцией ООН, Международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». В документе подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия», а также желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».

День профтехобразования

2 октября 1940 года Президиумом ВС СССР был ратифицирован указ «О государственных трудовых резервах СССР», который разделил все училища на три вида. В школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) подготовка велась шесть или десять месяцев, а в ремесленных и железнодорожных училищах — два года. Существовали также специальные ремесленные училища, срок обучения в которых длился от трех до четырех лет, а в художественных — три года. Набирали в эти учреждения двумя путями: призывом или по желанию.

День уролога

День уролога отмечается 2 октября ежегодно. Решение об его учреждении в России было принято в 1996 году в Свердловске, во время проведения очередного заседания общества специалистов данного направления.

День уролога является праздником для медицинских и научных работников, чья профессиональная деятельность связана с такой областью, как урология. Это и врачи, и лаборанты, и средний, младший медперсонал.

Международный день социального педагога

Международный день социального педагога отмечается ежегодно 2 октября. В 2021 году его справляют 1тринадцатый раз. Решение об учреждении праздника было принято в мае 2009 года на Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене.

Дату отмечают социальные педагоги всех государств, а также студенты, обучающиеся по этой специальности. В странах мира, включая и Россию, проводятся тематические мероприятия. Вузы, которые готовят таких специалистов, тоже не остаются в стороне. Они организуют научно-методические конференции, семинары, игры и концерты.

День рождения электронной почты

2 октября 1971 года Рэй Томлинсон отправил первое сообщение с одного компьютера на другой. Несмотря на то что компьютеры стояли в одном кабинете, это произвело мировой фурор и стало новым каналом обмена информацией. Именно дата 2 октября и считается днем рождения электронной почты. В этот день по всему миру проводятся праздничные мероприятия.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 2 октября, чтобы здоровье всегда было хорошим

События:

В дворянское достоинство возведен Демидов — родоначальник знаменитого клана Демидовых

2 октября 1720 года Никита Демидович Антуфьев за заслуги в развитии горнозаводского дела царским указом был возведен в потомственные дворяне и получил фамилию Демидов.

Именно Никита Демидович стал родоначальником знаменитого клана Демидовых, обладателей баснословных богатств и высоких титулов, щедрых благотворителей, основателей множества уральских и сибирских рудников и металлургических заводов.

Екатерина II утвердила приговор Салтычихе

Дарья Николаевна Салтыкова родилась в марте 1730 года. Благодаря своему мужу и бракам старших сестер, Салтыкова принадлежала к лучшему обществу середины XVIII столетия, но в историю она вошла под именем Салтычихи из-за бесчеловечных издевательств над своими крепостными.

Вскоре после смерти ее мужа с 1756 года сначала исподволь, а затем открыто, начали распространяться слухи о ее жестокости. На протяжении шести лет ее крестьяне подавали жалобы на невыносимые издевательства, творимые ею. Но только в 1762 году двум ее крестьянам — Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину — удалось подать челобитную Екатерине II.

Москва впервые увидела полет воздушного шара

2 октября 1803 года Москва впервые увидела полет воздушного шара, который пилотировал бывший инспектор французской революционной армии Андре-Жак Гарнерен, совершивший 22 октября 1797 года первый в мире прыжок с парашютом.

Монгольфьер взмыл в небо в 17:25 и спустя час, пролетев около 30 км, опустился в усадьбе Остафьево, в имении князей Вяземских. В корзине или, как тогда говорили, «лодке» воздушного шара вместе с французом находилась первая красавица Москвы Прасковья Кологривова, урожденная княжна Трубецкая.

Состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд»

Телепрограмма «Взгляд» появилась в телевизионном эфире 2 октября 1987 года. Основателей было несколько: Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, пришедшая с радиостанции «Голос России», вещавшей на зарубежную аудиторию: Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский.

В 1990 году «Взгляд» по политическим соображениям закрыли, а в 1991-м было зарегистрировано АО «Взгляд из подполья». Программу распространяли на видеокассетах.

Родились:

1869 год ― Махатма Ганди, один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.

1914 год — Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио (с 1931 года), народный артист СССР.

1948 год — Донна Каран, американский модельер, создательница марки Donna Karan New York (DKNY).

1951 год — Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен, актер, обладатель «Золотого глобуса», «Эмми», 17-кратный лауреат премии «Грэмми».

1973 год — Андрей Данилко, украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки.

1982 год — Сати Казанова, российская певица, актриса, модель, телеведущая.

Именины отмечают: Георгий, Алексей, Мария, Макар, Трофим, Давид, Федор, Константин, Николай.