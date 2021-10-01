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Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Полина Долганова

Общество
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве молодых людей на военную службу. Соответствующий документ в пятницу, 1 октября, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что призыв на военную службу необходимо реализовать в период с 1 октября по 31 декабря текущего года. Всего планируется призвать 127,5 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не являются запасниками.

Глава государства также постановил уволить из армии тех, чей срок службы уже истек.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что в войсках намерены не допустить распространения коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний. Военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут доставлять людей в призывные пункты, будет проходить дезинфекцию.

30 сентября «ВМ» рассказывала о том, как проходит подготовка призывников для службы в армии. Всего в этом году из Москвы и области планируется призвать около десяти тысяч человек.

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