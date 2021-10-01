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Политолог назвал провокацией слова Саакашвили о возвращении в Грузию

Ирина А. Игнатенко

В мире
Политолог назвал провокацией слова Саакашвили о возвращении в Грузию
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

Политолог Алексей Мартынов назвал провокацией заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении на родину. Эксперт отметил, что по законам его должны задержать при пересечении границы.

— Я бы не торопился делать какие-то выводы. Давайте дождемся, чтобы он действительно там оказался, — отметил он в комментарии «360».

Эксперт напомнил, что экс-президент обвинен досрочно в серьезных преступлениях, после пересечения границы его должны как минимум задержать и допросить. Кроме того, весьма вероятно заключение под стражу.

— Я думаю, что это очередная провокация, — заявил политолог.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы, передает «Царьград». Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

1 октября Саакашвили опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказал о возвращении на родину спустя восемь лет. Однако в пресс-службе МВД сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

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