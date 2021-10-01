Политолог назвал провокацией слова Саакашвили о возвращении в Грузию
Политолог Алексей Мартынов назвал провокацией заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении на родину. Эксперт отметил, что по законам его должны задержать при пересечении границы.
— Я бы не торопился делать какие-то выводы. Давайте дождемся, чтобы он действительно там оказался, — отметил он в комментарии «360».
Эксперт напомнил, что экс-президент обвинен досрочно в серьезных преступлениях, после пересечения границы его должны как минимум задержать и допросить. Кроме того, весьма вероятно заключение под стражу.
— Я думаю, что это очередная провокация, — заявил политолог.
6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы, передает «Царьград». Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.
1 октября Саакашвили опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказал о возвращении на родину спустя восемь лет. Однако в пресс-службе МВД сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.