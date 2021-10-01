Торговый центр «Океания» могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 57 Карта всех событий

Столичный торгово-развлекательный центр «Океания» может быть закрыт за несоблюдение масочного режима. Срок закрытия составит 90 суток. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

— В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торгово-развлекательном центре «Океания», расположенном по адресу ЗАО, Кутузовский проспект, д. 57, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгово-развлекательного центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, — отметил инспектор.

По словам Андрея Поплавского, за несоблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции юридическому лицу будет выставлен штраф до 300 тысяч рублей. Предприятию могут выписать штраф до 1 миллиона рублей, а если выявят факт причинения вреда здоровью человека, предприятие закроют на срок до 90 суток, сообщает агентство городских новостей «Москва».

28 сентября сообщалось, что торговый центр «Атриум» могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных мер. В ходе рейда с проверкой специалисты установили, что большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, что в Москве усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в такси. Каждому водителю такси необходимо посещать медосмотр перед началом рабочего дня. Измерять температуру и иметь при себе путевой лист с отметкой от медика.