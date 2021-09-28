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Торговый центр «Атриум» в Москве могут закрыть на три месяца за нарушения масочного режима

Анастасия Колоскова

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Торговый центр «Атриум» в Москве могут закрыть на три месяца за нарушения масочного режима
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 33 Карта всех событий

Нарушения мер против распространения коронавируса выявили в торговом центре «Атриум», из-за чего ему грозит закрытие на 90 суток. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, в торговом центре «Атриум», расположенном в доме 33 на улице Земляной Вал в центре города, в ходе рейда с проверкой специалисты установили, что большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

— На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок — либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, —цитирует Поповского агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что данные нарушения могут повлечь штраф на сумму до 300 тысяч рублей. Однако, если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, данная сумма вырастет до одного миллиона рублей. Также торговому центру грозит закрытие на срок до 90 суток.

До этого нарушения антиковидных мер выявили в торговом центре «Метрополис», из-за чего ему также грозит закрытие на 90 суток.

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