Столичный торговый центр «Метрополис» могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных мер

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Нарушения мер против распространения коронавируса выявили в торговом центре «Метрополис», из-за чего ему грозит закрытие на 90 суток. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По его словам, в торговом центре «Метрополис», расположенном в доме 16А, строение 4 по Ленинградскому шоссе, в ходе рейда с проверкой 26 сентября специалисты установили, что большинство посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

— На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, — цитирует Поплавского агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что данные нарушения могут повлечь штраф на сумму до 300 тысяч рублей. Однако, если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, данная сумма вырастет до одного миллиона рублей. Также торговому центру грозит закрытие на срок до 90 суток.

21 сентября стало известно, что Перовский районный суд столицы по инициативе Роспотребнадзора принял решение прервать работу ресторана на Зеленом проспекте за множественные грубые нарушения требований санитарного законодательства.