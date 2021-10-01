Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
На Варшавском шоссе столкнулись два автомобиля. Движение в сторону центра свободно по двум полосам из четырех. Об этом в пятницу, 1 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Авария произошла на Варшавском шоссе перед развязкой с МКАД. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля.
— Движение в сторону центра свободно по двум полосам из четырех. По возможности выбирайте пути объезда, — сообщили в пресс-службе ведомства.
До этого сообщалось, что столичная ГИБДД подвела итоги за восемь месяцев текущего года, согласно которым Новая Москва оказалась территорией с наибольшим показателем смертности по ДТП в столице.
Так, с января по август на территории Москвы зарегистрировали 2528 столкновений транспортных средств, в результате которых 55 человек погибли и 3146 получили травмы.
Наибольшее число аварий с начала года произошло на юге Москвы — 359 ДТП, в которых пять человек погибли и 446 пострадали.