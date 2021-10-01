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Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Илья Ашуров

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Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссеКарта всех событий

На Варшавском шоссе столкнулись два автомобиля. Движение в сторону центра свободно по двум полосам из четырех. Об этом в пятницу, 1 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла на Варшавском шоссе перед развязкой с МКАД. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля.

Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в МосквеФото:Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Движение в сторону центра свободно по двум полосам из четырех. По возможности выбирайте пути объезда, — сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось, что столичная ГИБДД подвела итоги за восемь месяцев текущего года, согласно которым Новая Москва оказалась территорией с наибольшим показателем смертности по ДТП в столице.

Так, с января по август на территории Москвы зарегистрировали 2528 столкновений транспортных средств, в результате которых 55 человек погибли и 3146 получили травмы.

Наибольшее число аварий с начала года произошло на юге Москвы — 359 ДТП, в которых пять человек погибли и 446 пострадали.

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