«Цирк»: Песков ответил на вопрос о приезде Саакашвили в Грузию

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не видят рисков дестабилизации в Грузии из-за приезда туда бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он выразил надежду, что визит экс-главы Грузии не создаст в стране рисков для населения.

— Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос… Пока мы не видим никакого риска (дестабилизации обстановки — прим. «ВМ»), — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в страну спустя восемь лет отсутствия. Однако в пресс-службе МВД сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

Выборы в местные органы власти Грузии пройдут 2 октября.