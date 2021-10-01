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Российского банкира задержали на территории Черногории

Полина Долганова

Происшествия
Российского банкира задержали на территории Черногории
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Гражданина России с инициалами Ц. Ц. задержали в Черногории в пятницу, 1 октября. Об этом сообщило управление полиции страны.

Отмечается, что россиянина разыскивали по сообщению московского офиса Интерпола. Мужчина обвиняется в финансовых махинациях.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Тивате.

По данным полиции, в период с 2012 по 2018 год житель РФ был акционером и владельцем одного из банков. Пользуясь служебным положением он на незаконных основаниях получил прибыль в размере 340 миллионов рублей.

Россиянина поместили под экстрадиционный арест, передает РИА Новости.

1 октября основатель компании «Тинькофф» бизнесмен Олег Тиньков не признал свою вину по делу о налоговых нарушениях в суде США. В настоящий момент российский бизнесмен находится в Великобритании и ожидает экстрадиции в Америку. По делу о налоговых нарушениях Олегу Тинькову грозит три года лишения свободы и весомый штраф. Ведомство передало в суд условия, по которым Олег Тиньков должен днем не покидать конкретные районы Лондона, а ночью — находиться дома.

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