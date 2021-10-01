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Сдвоенный поезд «Ласточка» запустили на маршруте Москва — Смоленск

Анастасия Волоснова

Общество
Сдвоенный поезд «Ласточка» запустили на маршруте Москва — Смоленск
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Между Москвой и Смоленском запустили сдвоенный поезд № 743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум». Об этом рассказали в пятницу, 1 октября, в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Вагоны поезда модернизированы. Они оснащены светодиодным освещением, санитарными комнатами, системами климат-контроля. Кроме того, поезд адаптирован для маломобильных людей.

В пресс-службе добавили, что «Ласточка» позволяет перевозить 682 пассажира. Поезд каждый день выезжает из Москвы в 9:56 и прибывает в Смоленск в 14:06. Обратный путь начинается в Смоленске в 17:07, после чего поезд прибывает в столицу в 21:24.

По данным ФПК, «Ласточка» заменит на маршруте двухэтажный состав. Это сохранит число пассажирских мест, расписание и стоимость билетов.

При этом дополнительные поезда будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой в сентябре и октябре. Купить билеты и ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»

20 августа стало известно, что РЖД продлили работу туристического маршрута № 936 Москва — Сортавала — горный парк «Рускеала» — Москва до конца сентября.

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