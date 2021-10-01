Двое мужчин в Орехово-Зуеве украли несколько автомагнитол, 16 досок и садового гнома

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Россия, Московская область, Орехово-Зуево, Северная улица Карта всех событий

В подмосковном Орехово-Зуеве двое мужчин совершили серию краж. Они задержаны полицией. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел на улице Северной. Мужчины отверткой разбили стекло припаркованной машины и вытащили оттуда две автомагнитолы, сабвуфер и прикуриватель. Возле домов на той же улице они открутили 16 досок у стоящих лавочек, а также похитили три садовых фигурки — в виде гнома, Белоснежки и вазы.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили личности злоумышленников и задержали двоих ранее судимых мужчин. Выяснилось, что один из них похитил еще одну магнитолу из автомобиля, стоящего на улице Беговой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одного из задержанных отпустили под подписку о невыезде, второй находится под арестом.

До этого «ВМ» писала о еще одной краже, связанной с автомобилем. В центре столицы неизвестные похитили фары припаркованного автомобиля Porsche. В полицию обратился хозяин иномарки. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль рядом с домом 4 на улице Сосинской. Вернувшись спустя несколько дней, он увидел, что у машины пропали фары.

По словам потерпевшего, ему нанесен материальный ущерб на сумму 200 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по аналогичной статье.