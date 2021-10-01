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Парень забрал у бывшей дорогие часы и пообещал отдать за возвращение к нему

Михаил Алимов

Происшествия
Парень забрал у бывшей дорогие часы и пообещал отдать за возвращение к нему
Фото: pexels.com
Россия, Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта, 9 Карта всех событий

Молодой человек уговорил бывшую девушку приехать к нему в квартиру, почти 12 часов удерживал ее там и отобрал дорогие часы. Вещь он пообещал отдать, как только половинка согласится возобновить отношения. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. Молодые люди встретились в поселке Баковка Одинцовского района. Мужчина уговорил девушку сесть в машину, и они примерно в четыре часа утра приехали в квартиру, находящуюся в столичном доме № 9 на улице 8 Марта.

После того как они зашли в квартиру, парень отобрал у спутницы ее сумку с телефоном внутри, закрыл входную дверь и не выпускал из квартиры почти 12 часов.

Спустя 12 часов мужчина забрал у «заложницы» дорогие часы Rolex, которые стоят более 600 тысяч рублей. Он заявил, что вернет их, как только девушка согласится вернуться к нему.

После этого девушка собралась, забрала сумку и уехала. Утром она обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Недавно в Новой Москве произошел еще один инцидент из-за отношений. Во вторник, 28 сентября, рабочий забрался на крышу коттеджа возлюбленной с ножом и стал требовать взаимной любви. На место происшествия немедленно выехали экстренные оперативные службы города. После длительных переговоров мужчина сдался. Он оказался рабочим, который влюбился в разведенную хозяйку особняка, нанявшую его для ремонта.

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