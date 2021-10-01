Замглавы МИД назвал неактуальным предложение России о заморозке ядерных арсеналов

Фото: МИД РФ

Выдвинутое год назад предложение Москвы заморозить совместно с США ядерные арсеналы больше неактуально. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

— Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность, — заявил он на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности, отвечая на вопрос, в силе ли данное предложение.

Рябков отметил, что Москва в то время хотела продемонстрировать действующей администрации США серьезный настрой на стратегический диалог, тогда как Вашингтон не хотел замораживать боеголовки и стремился «к навязчивому контролю всего нашего ядерного потенциала».

Замминистра уточнил, что Россия надеется на лучшее в переговорах с Америкой по стратегической стабильности, однако готова и к худшему.

По словам Рябкова, Россия не исключает того, что в США возобладает «прагматический подход» и они будут сотрудничать с РФ для того, чтобы найти «взаимоприемлемые решения».

Замглавы МИД добавил, что накануне Россия подробно объяснила свою концепцию, идея которой заключается в совместной разработке нового уравнения безопасности, которое охватит «ключевые факторы стратегической стабильности».

Накануне в Женеве состоялся второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

26 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США поможет в сфере мирового ядерного разоружения.