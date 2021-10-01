Синоптики спрогнозировали потепление в ближайшие дни в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве в ближайшие дни температура воздуха может подняться до плюс 15 градусов тепла. Облачность в городе сохранится, а осадков не ожидается.

Ночью в субботу и воскресенье, 2 и 3 октября, температура воздуха составит 4–6 градусов тепла. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюс 11–13 градусов. Скорость юго-западного ветра на выходных составит 2–7 метров в секунду.

Аналогичная погода сохранится в понедельник, 4 октября. Ветер сменит направление на южное. Ночная температура во вторник, 5 октября, может повыситься до плюс 9 градусов, а дневная — до плюс 15 градусов. Такая же теплая погода ожидается в среду, 6 октября, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Вильфанд также рассказал, что большинство регионов РФ ожидает комфортный по температуре октябрь. Месяц будет теплее, чем обычно. По словам эксперта, на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на севере Хабаровского края октябрь будет дождливым.

Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу, 1 октября. Также синоптики предупредили, что высокие показатели давления в этот день могут отразиться на состоянии здоровья людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.