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Домушники украли из квартиры москвича украшения более чем на миллион рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Домушники украли из квартиры москвича украшения более чем на миллион рублей
Фото: moscow-live
Россия, Москва, бульвар Генерала Карбышева Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию с заявлением о квартирной краже. По его словам, из его жилища пропали золотые украшения и крупная сумма денег. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, мужчина проживает в доме на бульваре Генерала Карбышева. Изначально мужчина заявил, что у него украли 220 тысяч рублей с банковской карты. Когда сотрудники полиции стали разбираться, выяснилось, что, помимо денег с карты, у мужчины пропали ценные вещи из квартиры.

В ходе проверки выяснилось, что собственник квартиры вернулся домой только в начале осени. По предварительным данным, в летний период из квартиры потерпевшего пропали золотые украшения, их стоимость он оценил в 870 тысяч рублей, и еще 173 тысячи рублей наличными.

Также пропала банковская карточка, с которой в последний день лета, 31 августа, неизвестные похитили 220 тысяч рублей. Только после этого мужчина обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила 1 миллион 263 тысячи рублей. Связанны ли эти кражи между собой, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В сентябре «ВМ» уже писала о краже дорогостоящих золотых украшений. 28-летний москвич рассказал, что неизвестный вынес из его квартиры, расположенной в доме 28, корпус 17, по улице Большой Почтовой, оставленные им золотые цепочку за 35 тысяч рублей и кольцо стоимостью 25 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Потерпевший не знает, как именно злоумышленнику удалось пробраться в квартиру. По его словам, преступление могло произойти в промежутке с 18 часов 5 сентября до 7 часов утра 6 сентября. Правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.

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