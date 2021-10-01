Умер водитель грузовика, вылетевшего на тротуар на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Касаткина Карта всех событий

Водитель грузовика, вылетевшего на тротуар на севере столицы, умер от полученных травм. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Авария произошла в четверг, 30 сентября. На улице Касаткина в районе дома № 1 автомобиль не справился с управлением и выехал на тротуар, пробив ограждение. Как отмечает пресс-служба ведомства, грузовик при этом врезался в мачту городского освещения. Водитель скончался на месте ДТП от полученных травм.

Фото: Telegram Дептранс. Оперативно

По данному факту проводится проверка.

21 сентября сообщалось, что дорожная авария произошла на 26-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), в результате которой несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля такси. По данным ведомства, в ночь на 20 сентября 25-летний водитель автомобиля Scania на третьей полосе движения нарушил дистанцию и врезался в машину службы такси Volkswagen Polo, которая двигалась в попутном направлении.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».