Ярая антипрививочница Виктория Боня привилась от коронавируса

Фото: instagram/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня, считавшаяся активной антипрививочницей, сделала прививку от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

— Я знаю, что новость, которую я сейчас сообщу, шокирует многих. Но я сегодня сделала прививку. Потому что без нее работать не дают в Европе. Не потому что я хотела, а потому что надо. Вот такая добровольно-принудительная медицина существует по всему миру сейчас, — рассказала Боня.

Видео: instagram.com / victoriabonya

Звезда уточнила, что привилась препаратом Moderna. По ее словам, после процедуры она чувствует себя хорошо, а через три недели планирует поставить второй компонент вакцины.

Недавно Виктория Боня сообщила, что пользуется услугами нетрадиционной медицины. Видео, на котором ей проводят процедуру при помощи молотка, она выложила на своей странице в социальной сети Instagram, чем шокировала подписчиков.