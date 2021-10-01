Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Награду за новых вакцинированных установили в Швейцарии

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Награду за новых вакцинированных установили в Швейцарии
Фото: Pixabay

Швейцарские власти установили материальное вознаграждение в размере 50 франков для каждого жителя, кто согласится пройти вакцинацию от коронавируса. При этом награда полагается тому, кто убедил гражданина привиться. Соответствующее решение Федеральный совет принял в пятницу, 1 октября.

В опубликованном на сайте правительства сообщении эту меру объяснили тем, что прививочная кампания в стране идет недостаточно быстро. В связи с этим власти решили подключить к борьбе с инфекцией само население и отметили, что «каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе и члена семьи в преимуществах вакцинации».

— Все новые вакцинировавшиеся могут назвать человека, который сыграл важную роль в их решении сделать прививку, и он получит по почте купон на 50 франков от кантональных властей в качестве благодарности, — цитирует сообщение РИА Новости.

На сегодняшний день в стране полностью привиты от COVID-19 около 57 процентов жителей. При этом правительство заключило, что Швейцария имеет «один из самых низких в Европе уровней вакцинации».

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в городе будут введены стимулирующие выплаты для медиков за привлечение к вакцинации.

Читайте также:
выплатыШвейцарияВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте