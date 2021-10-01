Награду за новых вакцинированных установили в Швейцарии

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Швейцарские власти установили материальное вознаграждение в размере 50 франков для каждого жителя, кто согласится пройти вакцинацию от коронавируса. При этом награда полагается тому, кто убедил гражданина привиться. Соответствующее решение Федеральный совет принял в пятницу, 1 октября.

В опубликованном на сайте правительства сообщении эту меру объяснили тем, что прививочная кампания в стране идет недостаточно быстро. В связи с этим власти решили подключить к борьбе с инфекцией само население и отметили, что «каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе и члена семьи в преимуществах вакцинации».

— Все новые вакцинировавшиеся могут назвать человека, который сыграл важную роль в их решении сделать прививку, и он получит по почте купон на 50 франков от кантональных властей в качестве благодарности, — цитирует сообщение РИА Новости.

На сегодняшний день в стране полностью привиты от COVID-19 около 57 процентов жителей. При этом правительство заключило, что Швейцария имеет «один из самых низких в Европе уровней вакцинации».

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в городе будут введены стимулирующие выплаты для медиков за привлечение к вакцинации.