Власти ФРГ опубликовали ролик на случай перебоев с электроэнергией у жителей

Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Видеоролик, который должен помочь гражданам Германии в случае проблем с электроснабжением, опубликовали на официальной странице Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (ББК) в социальной сети Twitter.

Героиней ролика стала пожилая женщина, которая замерзает в своей квартире. Для того чтобы согреться, она заклеивает окна фольгой и, используя цветочный горшок и свечи, организовывает своеобразную «печку».

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX — BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

Ролик приурочен ко Дню защиты от катастроф и отражает тему отключения электричества на фоне увеличения цен на газ в Европе.

30 сентября цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ растут с каждым днем, что отражается на потребителях. Аналитики отметили, что в Европе наблюдается газовый кризис, и рассказали, кто в этом виноват.