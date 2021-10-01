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Власти ФРГ опубликовали ролик на случай перебоев с электроэнергией у жителей

Анастасия Колоскова

В мире
Власти ФРГ опубликовали ролик на случай перебоев с электроэнергией у жителей
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Видеоролик, который должен помочь гражданам Германии в случае проблем с электроснабжением, опубликовали на официальной странице Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (ББК) в социальной сети Twitter.

Героиней ролика стала пожилая женщина, которая замерзает в своей квартире. Для того чтобы согреться, она заклеивает окна фольгой и, используя цветочный горшок и свечи, организовывает своеобразную «печку».

Ролик приурочен ко Дню защиты от катастроф и отражает тему отключения электричества на фоне увеличения цен на газ в Европе.

30 сентября цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ растут с каждым днем, что отражается на потребителях. Аналитики отметили, что в Европе наблюдается газовый кризис, и рассказали, кто в этом виноват.

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