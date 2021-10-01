Эксперты пояснили, кто виноват в газовом кризисе Европы

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Аналитики отмечают, что в Европе наблюдается газовый кризис. Цены на газ растут с каждым днем, что отражается на потребителях.

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, кто кризис в ЕС произошел главным образом из-за антироссийской политики. Он напомнил, что Европа много лет вводила различные санкции против России, а теперь Брюссель выступает с требованиями к России закрыть дефицит в энергоносителях.

— Почему, собственно, мы должны помогать? Есть страны, получающие свои энергоресурсы в рамках долгосрочных контрактов, — отметил специалист в комментарии изданию Nation news.

Такое же мнение высказал эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, власти стран ЕС в настоящее время расплачиваются за совокупность ранее принятых ими решений. Эксперт отметил, что европейские страны сделали ставку на максимально либерализованную модель рынка, но это не помогло привлечь новых поставщиков, передает «Царьград».

Ранее политолог Наталья Громова отметила, что Европейский союз оказался в ловушке из-за краткосрочных газовых контрактов.