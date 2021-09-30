Политолог назвала краткосрочные газовые контракты невыгодными для европейских стран

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Европейский союз оказался в ловушке из-за краткосрочных газовых контрактов. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказала политолог Наталья Громова.

Она отметила, что страны ЕС перешли на такую схему заключения соглашений, чтобы максимально дистанцироваться от российского газа. Но это решение не навредило Москве, а вот европейским странам принесло немало трудностей.

— Судя по тому, что происходит на газовых биржах сейчас, можно предположить, что покупать голубое топливо по долгосрочным контрактам было бы намного выгоднее для Европы, — уточнила она.

Долгосрочные соглашения определяли стоимость газа на несколько месяцев, а то и лет вперед, власти могли просчитать все расходы.

В свою очередь экономист Андрей Лобода заявил, что худшие времена для стран ЕС еще впереди. Им не приходится рассчитывать на помощь США или стран Персидского залива. По словам эксперта, экономические санкции против России, обернулись проблемами для стран ЕС, передает ФАН.

30 сентября цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.