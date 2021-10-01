СК расследует дело в отношении бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело об организации двух убийств и ряда других преступлений. Его фигурантом является бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

— В производстве Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по обвинению Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений, — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, Исмаилов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. СК ожидает подтверждения о его задержании за рубежом.

До этого сообщалось, что бизнесмена задержали в черногорской Подгорице по ордеру, выданному РФ.

Исмаилова, который входил в список богатейших бизнесменов России, объявили в международный розыск еще в 2017 году.

По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в 2016 году. Предприниматель обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил из оружия в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранителям удалось задержать Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.