Арзамасова впервые после родов сыграла на сцене театра

Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова впервые после родов появилась перед публикой на сцене театра Наций. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Спектакль, в котором приняла участие звезда «Папиных дочек», назывался «Зимние заметки». По ее словам, репетировать роль она начала, еще будучи беременной.

— «Осознала» две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих восьми лет. Во-вторых, это оказался очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, — написала на своей странице Арзамасова.

Поклонники актрисы поздравили ее с возвращением на сцену и пожелали творческих успехов.

Недавно звезда опубликовала на своей странице в Instagram Stories, на которых виден ее подтянутый и спортивный живот. Фолловеры предположили, что таким образом «папина дочка» хотела похвастаться фигурой через месяц после рождения ребенка.

25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух узаконили свои отношения в 2020 году. Для Авербуха этот брак стал вторым. От первого брака у фигуриста есть 17-летний сын Мартин.

Совместный ребенок у пары появился на свет в ночь на 15 августа. Спустя неделю актриса сообщила, что сына назвали Львом.