Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Арзамасова впервые после родов сыграла на сцене театра

Анастасия Колоскова

Общество
Арзамасова впервые после родов сыграла на сцене театра
Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова впервые после родов появилась перед публикой на сцене театра Наций. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Спектакль, в котором приняла участие звезда «Папиных дочек», назывался «Зимние заметки». По ее словам, репетировать роль она начала, еще будучи беременной.

— «Осознала» две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих восьми лет. Во-вторых, это оказался очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, — написала на своей странице Арзамасова.

Поклонники актрисы поздравили ее с возвращением на сцену и пожелали творческих успехов.

Недавно звезда опубликовала на своей странице в Instagram Stories, на которых виден ее подтянутый и спортивный живот. Фолловеры предположили, что таким образом «папина дочка» хотела похвастаться фигурой через месяц после рождения ребенка.

25-летняя актриса Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух узаконили свои отношения в 2020 году. Для Авербуха этот брак стал вторым. От первого брака у фигуриста есть 17-летний сын Мартин.

Совместный ребенок у пары появился на свет в ночь на 15 августа. Спустя неделю актриса сообщила, что сына назвали Львом.

Читайте также:
премьераЛиза АрзамасоваТеатр Наций
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте