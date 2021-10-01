Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент Финляндии призвал Запад изменить отношения с Россией

Юлия Курганова

Политика
Президент Финляндии призвал Запад изменить отношения с Россией
Фото: youtube.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте на семинаре, который был посвящен 60-летию национального Института внешней политики, призвал Европу изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог.

— Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире, — сказал он, говоря об отношениях РФ и ЕС.

Ниинисте заявил, что западным странам нужно дружить с Москвой, потому что российско-европейское сотрудничество является важным столпом безопасности.

— Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения могут быть построены только на военной силе. Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас, — добавил он.

Финский лидер поделился положительным опытом российско-финских отношений и предложил распространить эту политику, которая построена на взаимном уважении, на всю Европу, сообщается на портале Verkkouutiset.fi.

Чешский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за газа. Он сказал, что страны Европы должны перестать быть вежливыми с Россией и заявить, что в настоящее время ведется газовая война. Кроме того, Европа должна навязать рынку свою позицию и показать свое превосходство.

Читайте также:
ЕвропаРоссия и Финляндияотношения между странами
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте