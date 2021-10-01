Президент Финляндии призвал Запад изменить отношения с Россией

Фото: youtube.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте на семинаре, который был посвящен 60-летию национального Института внешней политики, призвал Европу изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог.

— Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире, — сказал он, говоря об отношениях РФ и ЕС.

Ниинисте заявил, что западным странам нужно дружить с Москвой, потому что российско-европейское сотрудничество является важным столпом безопасности.

— Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения могут быть построены только на военной силе. Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас, — добавил он.

Финский лидер поделился положительным опытом российско-финских отношений и предложил распространить эту политику, которая построена на взаимном уважении, на всю Европу, сообщается на портале Verkkouutiset.fi.

Чешский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за газа. Он сказал, что страны Европы должны перестать быть вежливыми с Россией и заявить, что в настоящее время ведется газовая война. Кроме того, Европа должна навязать рынку свою позицию и показать свое превосходство.