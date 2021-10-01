Чешский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за газа

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Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Евросоюз должен занять жесткую «позицию потребителей» во всех вопросах, которые касаются цен на газ. Об этом он сообщил в беседе с «Радиожурналом».

— Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся, — отметил Вацлав Бартушка.

Как утверждает уполномоченный по вопросам энергетической безопасности, страны Европы должны перестать быть вежливыми с Россией и заявить, что в настоящее время ведется газовая война. Кроме того, Европа должна навязать рынку свою позицию и показать свое превосходство.

Также Бартушка добавил, что причиной кризиса в Европе является неготовность стран-поставщиков к тому, что Евросоюз планирует совершить полный переход на зеленую энергетику и отказаться от нефти и газа.

Отмечается, что в последние недели обстановка на газовом рынке Европы резко обострилась. Эксперты объясняют это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что соглашение на поставку российского газа в Молдавию продлили до конца октября текущего года. 30 сентября цена газа в Европе в очередной раз побила исторический рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.