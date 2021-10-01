Ребенок из приемной семьи в Волгограде пожаловался на изнасилование родителями

Фото: СК РФ

Следственный комитет начал проверку по факту возможного изнасилования приемными родителями ребенка в Волгоградской области. Об этом сообщила в пятницу, 1 октября, старший помощник руководителя регионального управления следственного управления СК России Наталия Рудник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетний пациент одной из больниц Волгограда пожаловался на то, что в приемной семье, где он проживает, в отношении него было совершено действие сексуального характера.

— По данному факту проводится процессуальная проверка, но так как речь идет о возможном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, информация о ее ходе не разглашается, — сказала Рудник.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева. Она сообщила, что на момент проведения проверки ребенок будет находиться в социально-реабилитационном центре.

В работу также включились комитеты здравоохранения и социальной защиты населения, региональные органы опеки и попечительства, главный детский психиатр по ЮФО Лариса Раевская, передает ТАСС.

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