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Москвич отдал мошеннику шесть миллионов рублей за устройство на работу

Юлия Курганова

Происшествия
Москвич отдал мошеннику шесть миллионов рублей за устройство на работу
Фото: Pexels

Сотрудники полиции по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Установлено, что злоумышленник сообщил знакомому заведомо ложную информацию о том, что обладая связями, сможет трудоустроить его за денежное вознаграждение в одно из учреждений. После этого в кафе в Малом Казенном переулке потерпевший передал ему деньги за данную услугу. Впоследствии мужчина перестал выходить на связь и взятые на себя обязательства не исполнил. Материальный ущерб составил шесть миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Московской области задержали подозреваемого — 53-летнего москвича. Выяснилось, что он не имел возможности трудоустроить потерпевшего. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Московская пенсионерка отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей. Пожилой женщине позвонили двое мужчин, которые представились сотрудником банка и работником полиции. Они рассказали, что на ее счет уже нацелились мошенники. Чтобы избежать похищения денег со счета, ей необходимо обналичить их и перевести на новый, «безопасный». Он на самом деле принадлежал мошенникам. Доверчивая пенсионерка выполнила требования и перевела злоумышленникам 1 089 850 рублей.

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