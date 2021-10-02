Движение на улице Яблочкова будет ограничено с 11 октября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Движение транспорта на улице Яблочкова в столице будет ограничено с 11 октября по 28 декабря. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ограничения связаны с проведением инженерных работ.

Движение ограничат круглосуточно на следующих участках: местный проезд от дома 45 до дома 49 по улице Яблочкова (с 11 октября по 28 декабря) и местный проезд от дома 49а, строение 1 до дома 51 по улице Яблочкова (с 23 октября по 28 декабря). На данных участках автомобили будут следовать с поэтапным занятием одной полосы с обеспечением движения транспорта по одной полосе в каждом направлении.

Транспортное движение на некоторых участках улицы Маршала Тимошенко на западе Москвы ограничат с 4 октября по 20 декабря 2021 года, а также с 15 по 27 апреля 2022 года. Изменение схемы движения будет связано с проведением здесь инженерных работ.

Также с 5 октября ограничат движение транспорта по 5-му Новоподмосковному переулку. На переулке в районе дома № 1 круглосуточно будет действовать приоритетное право проезда. Здесь же с 10 по 12 октября сохранят для движения одну полосу с помощью ликвидации парковок для автомобилей.