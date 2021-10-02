Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые назвали семь основных признаков, определяющих коронавирус

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые назвали семь основных признаков, определяющих коронавирус
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Симптомы коронавируса многие люди не могут отличить от простуды или гриппа. Ученые назвали семь признаков, которые являются основными показателями инфекции.

Данные были собраны в ходе восьми раундов тестирования, проведенных в период с июня 2020 года по январь 2021 года британскими учеными.

Результаты исследования показали семь основных симптомов: потеря или изменение запаха, потеря или изменение вкуса, лихорадка, стойкий кашель, озноб, потеря аппетита и боль в мышцах.

Первые четыре из этих симптомов в настоящее время используются в Великобритании для определения права на ПЦР-тестирование.

— Надеемся, что наши результаты по наиболее информативным симптомам означают, что программа тестирования может воспользоваться имеющимися доказательствами, помогая оптимизировать выявление инфицированных людей, — сообщили авторы исследования.

Отмечается, что люди, которые не имеют данных симптомов, не должны самоизолироваться, так как они не болеют COVID-19, сообщается на портале Express.

Инфекционист рассказал о самой тяжелой волне COVID-19 в России. Текущая волна коронавируса стабилизируется только к середине декабря. Этот период станет самым тяжелым. Таким мнением поделился главный врач медицинского центра, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

Читайте также:
КоронавирусУченыесимптомы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте