Ученые назвали семь основных признаков, определяющих коронавирус

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Симптомы коронавируса многие люди не могут отличить от простуды или гриппа. Ученые назвали семь признаков, которые являются основными показателями инфекции.

Данные были собраны в ходе восьми раундов тестирования, проведенных в период с июня 2020 года по январь 2021 года британскими учеными.

Результаты исследования показали семь основных симптомов: потеря или изменение запаха, потеря или изменение вкуса, лихорадка, стойкий кашель, озноб, потеря аппетита и боль в мышцах.

Первые четыре из этих симптомов в настоящее время используются в Великобритании для определения права на ПЦР-тестирование.

— Надеемся, что наши результаты по наиболее информативным симптомам означают, что программа тестирования может воспользоваться имеющимися доказательствами, помогая оптимизировать выявление инфицированных людей, — сообщили авторы исследования.

Отмечается, что люди, которые не имеют данных симптомов, не должны самоизолироваться, так как они не болеют COVID-19, сообщается на портале Express.

Инфекционист рассказал о самой тяжелой волне COVID-19 в России. Текущая волна коронавируса стабилизируется только к середине декабря. Этот период станет самым тяжелым. Таким мнением поделился главный врач медицинского центра, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.