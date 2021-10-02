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Альпинист пропал на Ключевском вулкане на Камчатке

Виктория Храменкова

Происшествия
Альпинист пропал на Ключевском вулкане на Камчатке
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Абхазии

На Камчатке спасатели ищут альпиниста, который пропал на вулкане Ключевская сопка. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

— 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около четыре тысяч метров погода испортилась, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров, но своего товарища там не встретил, — рассказали в МЧС.

Для эвакуации и поиска мужчины выдвинулась группа спасателей.

Отмечается, что поиски затрудняет метель, ветер до 70 метров в секунду, температура воздуха минус 15 градусов, но ощущается, как минус 30 градусов.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

17 сентября группа Русского географического общества в составе девяти человек пропала во время экспедиции в Томской области. Их цель — понять причины переноса Кетского острога, откуда начиналось освоение сибирских земель.

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