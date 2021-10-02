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Уровень безработицы в России достиг допандемийных значений

Виктория Храменкова

Общество
Уровень безработицы в России достиг допандемийных значений
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В августе текущего года продолжалось сокращение безработицы в России. На сегодняшний день она опустилась ниже допандемийного уровня. От минимального уровня за всю историю наблюдений с 1991 года ее отделяет 0,1 процентного пункта, следует из данных Росстата.

Общее число безработных в России в августе 2021 года составило 3 356 тысяч человек. Такое количество безработных фиксируется впервые с августа 2019 года, когда их численность составляла 3 258 тысяч. человек.

В январе безработица в России составляла 5,8 процента, в феврале - 5,7 процента, в марте - 5,4 процента, в апреле - 5,2 процента, в мае - 4,9 процента, в июне - 4,8 процента, в июле - 4,5 процентов.

В прошлом году безработица достигла пика в августе – 6,4 процента. Это был максимум с марта 2012 года.

21 сентября стало известно, что Минтруд подготовил проект по выявлению теневой занятости и ее легализации в России. По итогам рассмотрения проекта ведомству поручили доработать стратегию по данному вопросу и согласовать план с субъектами РФ, а также со всеми заинтересованными ведомствами.

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